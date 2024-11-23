23-24 ноября 2024 года состоятся плановые пролёты истребительной авиации над городом Астана. Данное мероприятие проводится в рамках учебно-тренировочных полётов Сил воздушной обороны Республики Казахстан по демонстрации использования специальных дымовых шлейфов.

«Пролёт истребителей пройдёт на безопасной высоте и не нарушит привычный ритм городской жизни. Мероприятие организовано в строгом соответствии с мерами безопасности полётов и не представляет угрозы для населения. Используемые цветные дымы не несут экологического вреда», — сообщает Минобороны РК.