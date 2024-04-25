Важное заявление по паводкам сделал Президент Казахстана

Сегодня состоялось ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана, на которой выступил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.

По словам Главы государства, «Алапат тасқын» должен стать своеобразным водоразделом, отделяющим от эпохи «потерянного времени» и мнимых достижений.

«Совсем скоро вода отступит и люди вернутся к нормальной жизни. Недаром говорят, что нет худа без добра. Во-первых, в период наводнения укрепилось единство нашего народа, вся страна помогала жителям пострадавших регионов, которые в полной мере ощутили подлинное сочувствие и сопереживание соотечественников. Во-вторых, конечно же, никто не ждет беды, чтобы улучшить положение дел в стране, но такие катаклизмы подталкивают к безотлагательному решению многих задач. После окончания паводков некоторые села будут перемещены в другие места, где будут возведены дома, построены дороги, проведено водоснабжение. Села обретут совершенно новый облик. В целом во всем мире большие кризисы открывают путь к ускоренному развитию», — сказал Президент РК.

Президент подчеркнул, что общая победа над природной стихией не за горами.

«После ухода большой воды начнется реконструкция пострадавших регионов. Прежде всего гражданам будет выплачена компенсация за ущерб, начнется строительство домов и выделение квартир, восстановление разрушенной инфраструктуры. На эту огромную работу выделен короткий срок – 5 летних и осенних месяцев. Но уверен, сообща справимся. В результате этих масштабных паводков тысячи людей потеряли свое имущество, остались без источника дохода. Поэтому государством принимаются адресные меры поддержки граждан. Все пострадавшие получат единовременную выплату на семью. После оценки ущерба им будут выплачены компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество. Государство отремонтирует поврежденное жилье и построит новое жилье вместо разрушенного. При этом следует учесть, что строительство жилья в поймах рек заведомо несет риски повторного затопления и уничтожения. Поэтому определять места застроек новых районов нужно с учетом гидрологических и географических особенностей того или иного населенного пункта. Акиматы должны строго соблюдать требования соответствующих правил. Считаю, что предстоящее масштабное строительство создаст новые возможности для граждан», -= сказал Глава государства.

Теперь, отметил Президент Казахстана, предстоит решить сложную задачу создания достаточно эффективной системы борьбы со стихиями.

«Нужно фактически заново выстроить взаимодействие государства и науки, чтобы принимать превентивные меры для борьбы с природными катаклизмами. По моему поручению восстанавливается Казахский гидромелиоративно-строительный институт в Таразе и будет усилен Институт сейсмологии в Алматы. Особое внимание будет уделено изучению и сдерживанию климатических изменений. Предстоит реорганизовать всю систему управления водным хозяйством, включая такие компании, как «Казводхоз» и «Нуринский групповой водопровод». Практически все дамбы и водохранилища нашей страны были построены еще в 50-70-х годах прошлого века. Из-за нехватки современных регулирующих водохозяйственных сооружений текущие паводки оказались гораздо более масштабными по своим последствиям, чем они могли бы быть. Поэтому в 11 регионах Казахстана будут построены 20 новых и реконструированы 15 действующих водохранилищ, что позволит значительно снизить риски затопления 134 населенных пунктов. В Концепцию развития управления водными ресурсами будут добавлены меры по предотвращению и снижению последствий паводков, учитывающие передовой международный опыт», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.