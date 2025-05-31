Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности выступило с разъяснением по поводу системы верификации IMEI.
Зачем внедряется верификация IMEI?
Основная цель — обеление рынка мобильных устройств, повышение цифровой безопасности и снижение теневого оборота. На рынке сегодня фиксируются:
- серый импорт;
- подделка IMEI-кодов;
- оборот краденых или нелегально ввезённых телефонов;
- мошенничество с персональными данными пользователей. По итогам 2024 года потери бюджета от серого импорта превысили 150 млрд тенге. С момента запуска системы верифицировано более 12 млн устройств за два месяца — это в 3 раза больше, чем ежегодный объём продаж новых телефонов в РК. Это означает, что нелегально ввезённые ранее устройства переходят в легальное поле.
Таким образом, проект доказал свою эффективность и начал приносить конкретные результаты:
- увеличение налоговых и таможенных поступлений;
- равные условия для всех участников рынка;
- повышение доверия граждан к рынку.
2. Кто платит и сколько?
- Граждане не платят.
- Верификация бесплатна для физических лиц, включая до 2-х устройств в год (или в месяц в зависимости от страны ввоза) для личного пользования.
- Оплату осуществляют импортёры, как юридические лица, за услугу, включаемую в структуру закупки. Размер оплаты рассчитан на основе:
- расходов на доступ к международным базам (например, GSMA);
- обеспечения технической поддержки 24/7;
- защиты данных и противодействия мошенничеству.
Сравнение с другими странами: •
- Узбекистан: 3 000–4 000 тг;
- Кыргызстан: от 4 200 тг;
- Азербайджан: от 10 000 до 50 000 тг;
- Турция: более $750;
- Таджикистан: от 4 500 тг.
Таким образом, тариф в Казахстане — один из самых низких в регионе. Дополнительно: размер оплаты определяется рынком самостоятельно, с учётом технических и инфраструктурных затрат.
3. Почему услугу оказывает частная компания? Это не монополия?
Речь не идёт о передаче фискальной функции. Это техническая услуга. Вместо создания новой госструктуры и дополнительных расходов из бюджета, реализация проекта была предложена рынку — через открытую и конкурентную процедуру.
Преимущества такого подхода:
- экономия бюджета;
- скорость запуска;
- технологическая компетенция участников рынка;
- гибкость и адаптивность решения.
Монополии нет. Процесс квалификационного отбора открыт, и уже несколько компаний заявили желание участвовать в проекте.
Это приведёт к:
- росту конкуренции;
- снижению стоимости услуг;
- возможности выбора для бизнеса.
4. Почему средства не поступают в бюджет? Потому что это не налог и не госпошлина, а оплата коммерческой технической услуги. Государство здесь выступает регулятором и контролёром, а не исполнителем.
По аналогии:
- как при подключении к онлайн-кассам;
- как при технической сертификации оборудования. Важно отметить: с введением системы государство начинает получать ранее недополучаемые таможенные пошлины и налоговые поступления, которые ранее терялись из-за серого импорта.
5. Что с доменом, регистрацией и прозрачностью оператора?
- Компания-исполнитель зарегистрирована официально и действует в правовом поле.
- Домен защищён — это обязательное требование для сервисов с персональными данными.
- Все контактные данные, структура собственности и юридические сведения переданы в компетентные органы.
6. Что получает государство, бизнес и граждане?
Граждане:
- бесплатная верификация;
- защита от покупки краденых или поддельных телефонов;
- уверенность в легальности устройства;
- защита персональных данных.
Бизнес:
- равные конкурентные условия;
- снижение давления со стороны «серых» схем;
- юридическая защита своих поставок.
Государство:
- рост налоговых и таможенных поступлений;
- снижение расходов на борьбу с серым импортом;
- правовая предсказуемость рынка
Резюме: Система верификации IMEI — это инструмент наведения порядка, а не источник нагрузки на граждан. Всё работает в рамках законодательства, под контролем государства, с прозрачным механизмом отбора исполнителей и реальными результатами уже в первые месяцы внедрения.
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