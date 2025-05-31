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Важную информацию касательно верификации смартфонов опубликовали для казахстанцев

— Сегодня, 09:10
Изображение для новости: Важную информацию касательно верификации смартфонов опубликовали для казахстанцев

pixabay.com

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности выступило с разъяснением по поводу системы верификации IMEI.

Зачем внедряется верификация IMEI?

Основная цель — обеление рынка мобильных устройств, повышение цифровой безопасности и снижение теневого оборота. На рынке сегодня фиксируются:

  •  серый импорт;
  • подделка IMEI-кодов;
  • оборот краденых или нелегально ввезённых телефонов;
  • мошенничество с персональными данными пользователей. По итогам 2024 года потери бюджета от серого импорта превысили 150 млрд тенге. С момента запуска системы верифицировано более 12 млн устройств за два месяца — это в 3 раза больше, чем ежегодный объём продаж новых телефонов в РК. Это означает, что нелегально ввезённые ранее устройства переходят в легальное поле.

Таким образом, проект доказал свою эффективность и начал приносить конкретные результаты:

  • увеличение налоговых и таможенных поступлений;
  • равные условия для всех участников рынка;
  • повышение доверия граждан к рынку.

2. Кто платит и сколько?

  • Граждане не платят.
  • Верификация бесплатна для физических лиц, включая до 2-х устройств в год (или в месяц в зависимости от страны ввоза) для личного пользования.
  • Оплату осуществляют импортёры, как юридические лица, за услугу, включаемую в структуру закупки. Размер оплаты рассчитан на основе:
  • расходов на доступ к международным базам (например, GSMA);
  • обеспечения технической поддержки 24/7;
  • защиты данных и противодействия мошенничеству.

Сравнение с другими странами: •

  • Узбекистан: 3 000–4 000 тг;
  • Кыргызстан: от 4 200 тг;
  • Азербайджан: от 10 000 до 50 000 тг;
  • Турция: более $750;
  • Таджикистан: от 4 500 тг.

Таким образом, тариф в Казахстане — один из самых низких в регионе. Дополнительно: размер оплаты определяется рынком самостоятельно, с учётом технических и инфраструктурных затрат.

3. Почему услугу оказывает частная компания? Это не монополия?

Речь не идёт о передаче фискальной функции. Это техническая услуга. Вместо создания новой госструктуры и дополнительных расходов из бюджета, реализация проекта была предложена рынку — через открытую и конкурентную процедуру.

Преимущества такого подхода:

  • экономия бюджета;
  • скорость запуска;
  • технологическая компетенция участников рынка;
  • гибкость и адаптивность решения.

Монополии нет. Процесс квалификационного отбора открыт, и уже несколько компаний заявили желание участвовать в проекте.

Это приведёт к:

  • росту конкуренции;
  • снижению стоимости услуг;
  • возможности выбора для бизнеса.

4. Почему средства не поступают в бюджет? Потому что это не налог и не госпошлина, а оплата коммерческой технической услуги. Государство здесь выступает регулятором и контролёром, а не исполнителем.

По аналогии:

  • как при подключении к онлайн-кассам;
  • как при технической сертификации оборудования. Важно отметить: с введением системы государство начинает получать ранее недополучаемые таможенные пошлины и налоговые поступления, которые ранее терялись из-за серого импорта.

5. Что с доменом, регистрацией и прозрачностью оператора?

  • Компания-исполнитель зарегистрирована официально и действует в правовом поле.
  • Домен защищён — это обязательное требование для сервисов с персональными данными.
  • Все контактные данные, структура собственности и юридические сведения переданы в компетентные органы.

6. Что получает государство, бизнес и граждане?

Граждане:

  • бесплатная верификация;
  • защита от покупки краденых или поддельных телефонов;
  • уверенность в легальности устройства;
  • защита персональных данных.

Бизнес:

  • равные конкурентные условия;
  • снижение давления со стороны «серых» схем;
  • юридическая защита своих поставок.

Государство:

  • рост налоговых и таможенных поступлений;
  • снижение расходов на борьбу с серым импортом;
  • правовая предсказуемость рынка

Резюме: Система верификации IMEI — это инструмент наведения порядка, а не источник нагрузки на граждан. Всё работает в рамках законодательства, под контролем государства, с прозрачным механизмом отбора исполнителей и реальными результатами уже в первые месяцы внедрения.


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