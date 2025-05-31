Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности выступило с разъяснением по поводу системы верификации IMEI.

Зачем внедряется верификация IMEI?

Основная цель — обеление рынка мобильных устройств, повышение цифровой безопасности и снижение теневого оборота. На рынке сегодня фиксируются:

серый импорт;

подделка IMEI-кодов;

оборот краденых или нелегально ввезённых телефонов;

мошенничество с персональными данными пользователей. По итогам 2024 года потери бюджета от серого импорта превысили 150 млрд тенге. С момента запуска системы верифицировано более 12 млн устройств за два месяца — это в 3 раза больше, чем ежегодный объём продаж новых телефонов в РК. Это означает, что нелегально ввезённые ранее устройства переходят в легальное поле.

Таким образом, проект доказал свою эффективность и начал приносить конкретные результаты:

увеличение налоговых и таможенных поступлений;

равные условия для всех участников рынка;

повышение доверия граждан к рынку.

2. Кто платит и сколько?

Граждане не платят.

Верификация бесплатна для физических лиц, включая до 2-х устройств в год (или в месяц в зависимости от страны ввоза) для личного пользования.

Оплату осуществляют импортёры, как юридические лица, за услугу, включаемую в структуру закупки. Размер оплаты рассчитан на основе:

расходов на доступ к международным базам (например, GSMA);

обеспечения технической поддержки 24/7;

защиты данных и противодействия мошенничеству.

Сравнение с другими странами: •

Узбекистан: 3 000–4 000 тг;

Кыргызстан: от 4 200 тг;

Азербайджан: от 10 000 до 50 000 тг;

Турция: более $750;

Таджикистан: от 4 500 тг.

Таким образом, тариф в Казахстане — один из самых низких в регионе. Дополнительно: размер оплаты определяется рынком самостоятельно, с учётом технических и инфраструктурных затрат.

3. Почему услугу оказывает частная компания? Это не монополия?

Речь не идёт о передаче фискальной функции. Это техническая услуга. Вместо создания новой госструктуры и дополнительных расходов из бюджета, реализация проекта была предложена рынку — через открытую и конкурентную процедуру.

Преимущества такого подхода:

экономия бюджета;

скорость запуска;

технологическая компетенция участников рынка;

гибкость и адаптивность решения.

Монополии нет. Процесс квалификационного отбора открыт, и уже несколько компаний заявили желание участвовать в проекте.

Это приведёт к:

росту конкуренции;

снижению стоимости услуг;

возможности выбора для бизнеса.

4. Почему средства не поступают в бюджет? Потому что это не налог и не госпошлина, а оплата коммерческой технической услуги. Государство здесь выступает регулятором и контролёром, а не исполнителем.

По аналогии:

как при подключении к онлайн-кассам;

как при технической сертификации оборудования. Важно отметить: с введением системы государство начинает получать ранее недополучаемые таможенные пошлины и налоговые поступления, которые ранее терялись из-за серого импорта.

5. Что с доменом, регистрацией и прозрачностью оператора?

Компания-исполнитель зарегистрирована официально и действует в правовом поле.

Домен защищён — это обязательное требование для сервисов с персональными данными.

Все контактные данные, структура собственности и юридические сведения переданы в компетентные органы.

6. Что получает государство, бизнес и граждане?

Граждане:

бесплатная верификация;

защита от покупки краденых или поддельных телефонов;

уверенность в легальности устройства;

защита персональных данных.

Бизнес:

равные конкурентные условия;

снижение давления со стороны «серых» схем;

юридическая защита своих поставок.



Государство:

рост налоговых и таможенных поступлений;

снижение расходов на борьбу с серым импортом;

правовая предсказуемость рынка

Резюме: Система верификации IMEI — это инструмент наведения порядка, а не источник нагрузки на граждан. Всё работает в рамках законодательства, под контролем государства, с прозрачным механизмом отбора исполнителей и реальными результатами уже в первые месяцы внедрения.

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