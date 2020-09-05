Важный момент. Какие заявки будут пересматривать по 42 500 тенге

До начала зимы в Казахстане будут принимать заявления о пересмотре от тех, кому отказали в получении 42 500 тенге. Для этого людям достаточно обратиться в городской или районный штаб. Именно он будет рассматривать новую заявку, передает alau.kz

В Казахстане перестали принимать заявления по назначению выплаты в 42500 тенге. Этот понедельник стал завершающим днем в приеме обращений. Теперь же в управлении координации занятости подводят региональные итоги.

«На сегодняшний день единовременная социальная выплата назначена у нас более 73 тысячам граждан. К сожалению, сумму мы не можем сказать. Потому что сумма была разделена на 2 части. Это за первый месяц 42 500 и в связи с продлением карантина 21 250. Суммы нет. У нас есть только количество назначения»,- сообщил Данияр Ералин, руководитель отдела управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области.

Но ставить точку в теме «42 500» пока рано. До 1 декабря в регионах страны будут принимать заявки на пересмотр выплаты. В том числе и в Костанайской области.

«Пересмотр для тех, кому было отказано в назначении социальной выплаты либо отклонено автоматически. Может быть, не вся была информация в системе министерства труда, и поэтому форматно-логистический контроль отклонял эту заявку. На сегодняшний день уже идет прием заявок и уже имеются назначения в социальной выплате для отказников, тех, кому было отказано»,- сказал Данияр Ералин.

Важный момент. Пересматривать будут только отказы в заявках на полную сумму 42 500 тенге. А вот обращения по выплате 21 250 тенге, которую назначали в последние недели, рассматриваться не будут. Пересмотром заявлений займутся региональные штабы.

«Во всех районах и городах действуют региональные штабы по вопросам занятости населения под председательством заместителя акима города или района. В состав комиссии входит представитель палаты предпринимателей, профсоюзов, управления государственных доходов, органов занятости и других»,- пояснил руководитель отдела.

Региональный штаб каждого города и района будет принимать документы в электронном виде на адрес своей почты. Направлять туда нужно само заявление и документы, подтверждающие потерю дохода. Если же человек не является плательщиком ЕСП, то он должен предоставить дополнительно декларацию по ИПН и социальному налогу. Консультацию о пакете документов и адресах штабов можно получить в региональных центрах занятости. Если местный штаб отклонит заявку о пересмотре, то это решение можно будет обжаловать уже в областном штабе.

Email костанайского городского штаба: gorsob01@mail.ru

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