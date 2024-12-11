Важный запрет: за что можно получить штраф до 10 МРП





Министерство внутренних дел Казахстана напомнило гражданам об ответственности за ношение в общественных местах одежды и других предметов, которые препятствуют распознаванию лица, сообщает polisia.kz

Как сообщили в МВД, данная норма предусмотрена пунктом 3 статьи 75 Закона «О профилактике правонарушений». Нарушением считается ношение одежды, закрывающей лицо настолько, что невозможно визуально установить личность человека.

При этом запрет не распространяется на случаи, связанные с погодными условиями, медицинскими показаниями, выполнением служебных обязанностей, а также участием в спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

Ответственность за нарушение предусмотрена статьей 434-3 Кодекса об административных правонарушениях. За первое нарушение гражданину выносится предупреждение. Если аналогичное нарушение будет совершено повторно в течение года, предусмотрен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей.

В МВД подчеркнули, что данные требования направлены исключительно на обеспечение общественной безопасности и распространяются на любые предметы одежды, скрывающие лицо.

Ведомство также призвало граждан соблюдать установленные правила поведения в общественных местах.

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