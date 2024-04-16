Вблизи погранпоста «Кайрак» в результате ДТП загорелась «Газель». Погиб пассажир

Ответ на запрос alau.kz предоставили в пресс-службе ДП Костанайской области.

15 апреля в 5:30 утра на республиканской автодороге «Алматы — Екатеринбург» вблизи пограничного поста «Кайрак-Авто» 26-летний водитель автомобиля «Газель», двигаясь в направлении границы, допустил столкновение со стоящей на обочине фурой марки Scania с прицепом.

В результате ДТП, произошло возгорание автомобиля «Газель». 33-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Водитель госпитализирован в Карабалыкскую районную больницу.

По факту нарушения ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека начато досудебное расследование.

Проводятся все необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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