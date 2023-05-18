Вдребезги. Бутылки с «элитным» спиртным уничтожены на костанайской свалке

На складе вещественных доказательств департамента экономических расследований Костанайской области, сложена целая пирамида из ящиков с бутылками, способная выдержать вес человека.

В течение нескольких часов рабочие грузили тару в кузов грузовика, чтобы вывезти на один из полигонов твердых бытовых отходов в окрестностях Костаная.

«Принято решение по уничтожению изъятой контрафактной алкогольной продукции по приговору суда, и по постановлению о прекращении досудебного расследования в связи с примирением сторон. Уничтожаются вещественные доказательства, по приговору суда, это водочная продукция свыше семи тысяч бутылок», — сообщил следователь по особо важным делаи ДЭР по Костанайской области Хамит Садвакасов.

Ранее сотрудники Департамента выяснили, что один из предпринимателей региона действует незаконно. При обыске, кроме тысяч бутылок с водочными этикетками, наполненных алкоголем, но без учетно-контрольных марок, в его цеху были найдены и 200 литров спирта, а также крышки с дозатором, спиртомер. Партия алкоголя была оценена в больше чем в семь миллионов тенге. Изготовителя осудили, и назначили ему штраф в 200 МРП, то есть в 612 тысяч тенге. Кроме водочной продукции в грузовик загрузили и продукцию коньячную свыше 300 бутылок.

Эти бутылки, которых в общем оказалось более четырехсот, житель Костанайской области приобрел на границе Казахстана и России, возле погранпоста «Кайрак» у неустановленного лица. Он решил сбыть их по завышенной цене. Торговлю, под псевдонимом «baracuda», вел через Instagram. Его не смутило и то, что купил он бутылки емкостью поллитра, а коньячный бренд, очень известный, выпускает продукт только в емкостях 0,35 и 0,7 литра. Компания производитель сочла, что использованием марки, ей был нанесен ущерб почти в 25 миллионов тенге.

Чтобы договориться с истцами, предприимчивому костанайцу пришлось выплатить им эти деньги. Поэтому дело было прекращено, за примирением сторон ввиду возмещения ущерба. А все бутылки с алкоголем уже ближе к вечеру вывезли на свалку и раздавили гусенницами бульдозера.

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