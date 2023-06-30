Вдумайтесь в эти цифры, это настоящая трагедия — Токаев о ДТП

Президент Касым-Жомарт Токаев назвал трагедией ситуацию с количеством ДТП в стране, передает Tengrinews.kz.

«Еще один важный вопрос, который правоохранительным органам всегда нужно держать в фокусе внимания, – это повышение уровня дорожной безопасности. За последние три года количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 9 процентов. В них погибло свыше 6,5 тысячи граждан, более 55 тысяч получили травмы. Вдумайтесь в эти цифры», — заявил Глава государства в ходе коллегии МВД.

«По сути, мы ежегодно теряем крупные населенные пункты. Это настоящая трагедия для нашей страны. Мы всегда и везде заявляем, что жизнь и здоровье людей – это самое главное. Поэтому нужно принимать системные меры для исправления сложившейся ситуации. В первую очередь следует обратить внимание всех граждан на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения».

По словам Президента, по вине пешеходов только в текущем году произошло 164 ДТП, в которых погибло 24 человека и травмировано 142.

«Удручающая статистика аварий говорит о том, что уровень дорожной безопасности не соответствует динамике автомобилизации. Это касается как дорожной инфраструктуры, так и организации работы служб, которые за эту безопасность отвечают», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что недвно был принят закон, регламентирующий порядок использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. «Теперь важно обеспечить на практике безопасное использование новых видов транспорта», — подчеркнул Президент.

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