Вдвое поднять зарплаты некоторым категориям работников предложено в Казахстане

С запросом к вице-премьеру Тамаре Дуйсеновой, курирующей сферу труда, обратилась депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова. Она попросила рассмотреть вопрос увеличения заработных плат некоторым категориям работников в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Прежде всего речь идет о техническом персонале госучреждений.

«Ежегодно правительство рассматривает вопрос о повышении окладов государственных служащих. Однако госучреждения не смогут нормально функционировать без ежедневного напряженного труда таких простых работников, как технички, дворники, сантехники, плотники, электрики. Их интересы не учитываются», — заявила Сулейменова на пленарном заседании Мажилиса.

Как сказала депутат, в школах технички зарабатывают около 82 856 тенге, у электриков зарплата 81 575 тенге, дворники получают 79 317 тенге. Тем временем Жулдыз Сулейменова отметила, что сегодня только в сфере среднего образования работает более 216 тысяч работников данной категории.

«Считаем, что необходимо как минимум в два раза повысить заработную плату средним и младшим специалистам и служащим в учреждениях образования и здравоохранения. Соответствующая оплата труда должна назначаться в зависимости от сложности и тяжести выполняемой работы. Она должна быть достаточной для социального положения, уровня жизни, здоровья и воспитания детей», — добавили Сулейменова.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.