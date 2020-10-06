Ведущие онкологи Казахстана проводят мастер-классы в Костанае

Мастер-классы для костанайских коллег проводят ведущие специалисты Казахского института онкологии. Показать на практике передовые технологии лечения именно в этом регионе решили не случайно, сообщает «Хабар 24».

Область занимает третье место в стране по онкологическим заболеваниям. Ежегодно выявляют 2,5 тысячи новых случаев, а на учёте стоят 13 тысяч пациентов.

Мастер-классы идут сразу в двух операционных. Опухоли удаляют у пациентов отделения гинекологии и маммологии. Кроме стандартных вмешательств, покажут методику реконструктивно – пластической хирургии на молочной железе. До этого костанайские врачи её не применяли.

«С установкой есть одномоментных эспандеров. Эспандер устанавливается, но потом есть второй этап. После того, как пациент получает полностью лечение, особенно лучевую терапию»,- говорит руководитель центра маммологии КазНИИ онкологии и радиологии Алия Абдрахманова.

В регионе наблюдается рост онкологических заболеваний. Ежедневно в больницу обращаются по триста–пятьсот человек. 2,5 тысячи новых случаев в год.

«Смертность, конечно, тоже одна из высоких в Костанайской области. Это 840 человек умирает ежегодно от рака. Мы посчитали, около 2 человек в день умирает от онкозаболеваний в Костанайской области»,- сказала председатель правления КазНИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова.

В период пандемии приёмы в клинике сократились. На 20% снизилось выявление заболевания на ранних стадиях. Сейчас, когда ситуация стабилизировались, доктора призывают жителей региона проходить скрининги и обследования. Тем более, когда дождались «дефицитных» врачей радиологов и химиотерапевтов.

«У нас пришло 12 специалистов, которых мы ждали. Врачей-радиологов мы взяли 4 человека. Плюс мы сейчас ещё обучаем двух докторов в резидентуре, которые через 1,5 года будут работать специалистами у нас»,- рассказал главный врач онкологической многопрофильной больницы г. Костаная Игорь Дженджара.

Теперь больница остро нуждается в аппарате лучевой терапии. Старый отслужил уже 27 лет. Медленный, очереди всегда большие. Он не рассчитан на нынешний поток пациентов. А их в год бывает почти полтысячи. Цена вопроса – 2 миллиарда тенге.

«Это очень дорогой аппарат, но он необходим уже региону. С замакима обсуждали как бы, есть понимание о необходимости данной современной аппаратуры для лечения онкопациентов»,- заключила председатель правления КазНИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова.

После мастер-классов в операционных организуют день открытых дверей. Специалисты КазНИИ будут вести приём пациентов вместе с местными врачами.

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