Ведут к деградации? Опасность игрушек поп-ит и симпл-димпл оценили специалисты

Казахстанские родители встревожены сообщениями об опасности популярных игрушек поп-ит и симпл-димпл. В социальных сетях можно увидеть посты о том, что такие фиджеты ведут к деградации, а также способствуют развитию навязчивых движений, пишет stopfake.kz

Это не так.

Игрушки поп-ит и симпл-димпл — это антистрессы, которые можно носить с собой. Поп-ит — это многоразовый и красочный аналог воздушно-пузырчатой пленки. «Пузырьки» на игрушке можно вдавливать в обе стороны. Симпл-димпл — это, как правило, небольшой брелок с двумя или тремя «пузырьками» из силикона.

Игрушки обрели огромную популярность среди детей почти сразу же, как появились на рынке. Некоторых родителей эта тенденция обеспокоила. Позже в Казнете стали появляться сообщения о том, что бессмысленное «лопанье» непременно приведет к деградации детей. Специалисты с этой теорией не согласны.

«Любые игрушки нужны для того, чтобы развивать ребенка. Именно эта игрушка, на мой взгляд, хорошо развивает мелкую моторику: она яркая, красочная. Что касается навязчивых действий у ребенка, то, скорее всего, они были сформированы заранее. И игрушка к их формированию не причастна. По мнению ученых из Кембриджа, формирование навязчивых действий связано с убеждением человека о том, что это действие поможет ему избежать какого-то неприятного события. Детям же нравится эта игрушка просто потому, что она яркая и красивая. Кроме того, дети играют в нее не постоянно, они переключаются», — говорит семейный и детский психолог Юлия Храмкова.

Специалисты лаборатории социальных эмоциональных технологий Калифорнийского университета в Санта-Круз провели исследование и пришли к выводу, что игрушки-фиджеты, такие как поп-ит, симпл-димпл и спиннеры, способствуют снижению уровня стресса и повышению концентрации. Дети, участвовавшие в исследовании, также подтвердили, что фиджет-игрушки помогают им справляться с эмоциями.

Московский психиатр Алексей Казанцев также не увидел опасности в популярных игрушках. По его мнению, несколько минут, проведенных с фиджетом в руках, не способны причинить вред психике ребенка.

Что касается качества популярных игрушек поп-ит и симпл-димпл, то их проверят на безопасность по органолептическим и санитарно-химическим показателям, а также по маркировке. Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

«Безопасность игрушек, реализуемых на рынке Казахстана, также должна подтверждаться документом об оценке соответствия. Таким образом, при приобретении игрушки покупатель вправе запросить сертификат соответствия у продавца», — посоветовал казахстанским родителям официальный представитель комитета Ержан Байтанаев.

Вывод: фиджет-игрушки не представляют серьезной опасности для психики детей. Существуют исследования, подтверждающие, что поп-ит и симпл-димпл действительно способствуют снижению уровня стресса. Оснований полагать, что ребенок стремительно деградирует после лопанья силиконовых «пузырьков» нет.

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