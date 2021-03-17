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Ведутся поиски жительницы Костанайской области

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17 марта 2021 года на пульт «102» поступило сообщение от 56-летней жительницы п. М. Чураковка Алтынсаринского района о том, что ее дочь Петри Наталья Анатольевна 1995 г.р. с 12.03.2021 года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 155-160 см, среднего телосложения, инвалид по зрению, ранее не уходила.

Была одета: в куртку темного цвета с белым горошком до колен, уги черного цвета, джинсы синего цвета.

При получении какой-либо информации просим сообщить в Алтынсаринский РОП по тел. 8 (71445) 21266, 21513, 8 (7142) 525620 или 102.

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