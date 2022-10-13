Вейпы возьмут под контроль

Нужно ли вводить запрет на ввоз вейпов (электронные сигареты), какую опасность они представляют для молодежи, какие механизмы по регулированию ввоза и реализации вейпов вырабатываются?

Эти и многие другие вопросы обсудили представители госорганов, общественных организаций и бизнеса в рамках круглого стола, организованного Лигой потребителей Казахстана, передает inbusiness.kz.

Предметом обсуждения стали вопросы выработки мер по соблюдению национальных стандартов 3767-2022 в отношении одноразовых вейпов, изменения товарной номенклатуры кода (ТН ВЭД) для одноразовых вейпов с 8543 на 2404, вопросы оплаты акциза и маркировки в отношении вейпов, а также меры по соблюдению данных требований и предотвращение продажи одноразовых вейпов лицам младше 21 года.

Вся антитабачная кампания в мире приостановилась, как только появились вейпы, которые не облагаются никакими акцизами, налогами, ввозятся просто как устройство. Их употребляют подростки и даже дети. Проблема в том, что контроль ни со стороны родителей, ни общественности невозможно осуществить. Стоимость одного вейпа сегодня – 2,5 тыс. тенге.

«Первоначально мы требовали запрет на ввоз этой продукции, но, проведя исследование, пришли к выводу, что любой запрет порождает серый рынок – подделки и нелегальный ввоз. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число магазинов, торгующих разовыми вейпами, увеличилось в три раза – сегодня это 8321 магазин только в Алматы и Астане. Одна треть нарушает запрет на закрытые выкладки табачных изделий, к ним относятся и одноразовые вейпы, которыми предприниматели торгуют на кассе, рядом с плитками шоколада», – отметила Светлана Романовская, председатель правления ОЮЛ «Ассоциация «Лига потребителей Казахстана».

Кроме того, названы другие нарушения – отсутствие информации на вейпах на казахском и русском языках, отсутствие предупредительных надписей Ассоциации пищевых продуктов, что противоречит ст. 110 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. Там сказано, что нельзя реализовывать никотиносодержащую, табачную продукцию со вкусом продуктов питания. Более того, отдельные опасения вызывает безопасность данной продукции, потому что содержание никотина в жидкости достигает до 60 мг на миллилитр. Большинство импортеров не оплачивают акциз и не соблюдают правила маркировки. Страны, которые запретили вейп, получили серый рынок, с которым гораздо сложнее бороться, чем с легальными продавцами, которые что-то исполняют, а что-то нет. Серый рынок никем не контролируется, отмечено участниками мероприятия.

На сегодняшний день Лига потребителей совместно с госорганами добились, чтобы комитет госдоходов минфина РК сменил ТН ВЭД с 8543 на 2404, тем самым продукция автоматически попадает под уплату акцизов и систему маркировки. Но предстоит большая работа по контролю таможенными службами ввоза и соответствия данной продукции введенным стандартам.

В ходе круглого стола были обсуждены механизмы контроля за соблюдением данных норм.

«Статья 42 Закона «О защите прав потребителей» дает нам право осуществлять общественный контроль, в рамках которого мы могли бы выявлять соответствующие нарушения. Например, когда потребителю говорят не производить фото- и видеосъемку, то это уже прямое нарушение закона. Сегодня нотариусы наделены правом заверять любые скриншоты, фото и видео, что является доказательством по делу в суде», – добавила г-жа Романовская.

Обсуждая механизмы контроля, участники круглого стола отметили, что мораторий мешает проводить проверку недобросовестных предпринимателей и изымать продукцию.

Между тем добросовестные предприниматели говорят о том, что не нужно никакого моратория. Тем, кто работает честно, наоборот, выгодно, чтобы все было прозрачно, им нечего скрывать. Система, связанная с бездействием госорганов во многих случаях при выявлении подделок, из-за моратория нарушает право гражданина на здоровье и безопасность.

Учитывая, что нормативно-правовая база уже упорядочена, предложено в этой сфере более плотно работать по выявлению и нейтрализации тех подделок, которые продаются на территории Казахстана.

«Мы направили соответствующее разъяснение в территориальные департаменты, и уже сейчас вейпы ввозятся на территорию Казахстана и бизнес выплачивает акциз 8 тенге за 1 мл, со следующего года он будет 53 тенге за 1 мл. Также ведется работа по внесению изменений в правила маркировки табачных изделий, мы дадим предпринимателям срок для реализации остатков. В дальнейшем эти товары не смогут ввозиться без маркировки, будет считаться незаконным оборотом, будет применяться статья, и товар конфискуют», – подчеркнул Орынтай Нурдаулет, главный эксперт управления администрирования акцизов департамента госуслуг комитета.

По его словам, представители бизнеса по реализации вейпов должны понимать, что на первом этапе осуществлять маркировку будет сложно, но со временем она даст плоды – будет проще работать. После конфискации бизнесу выгоднее работать легально.

При этом он напомнил, что оборот табачных изделий в Казахстане без маркировки запрещен, это касается и товаров в Duty Free, расположенных на территории города.

«У нас сейчас список есть тех, кто реализует вейпы без маркировки, но мы ничего не можем сделать – выйти даже по жалобе на проверку, потому что действует мораторий», – добавил он.

На что Светлана Романовская ответила, если есть обоснованная жалоба на продукцию, которая может навредить здоровью потребителей, надо поднимать эти вопросы вплоть до администрации президента и принимать меры – безопасность людей превыше всего.

Кстати, вопрос безопасности вызывает у минздрава немало опасений.

Достаточно отойти за квартал в магазин около школы, выкладки с полками данной продукции открытые. Когда делаешь замечание и показываешь кодекс, говорят врачи, нет реагирования со стороны предпринимателей. Вопрос потребления одноразовых вейпов актуальный – идут темпы роста продажи, основные потребители – дети и подростки.

Вопросов еще, по признанию участников, достаточно, но правовое поле уже есть, остальное – выработка механизмов по урегулированию всех мер при взаимном сотрудничестве. Внесен ряд предложений и рекомендаций, направленных прежде всего на защиту прав потребителей.

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