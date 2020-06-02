Подростка на велосипеде сбили в Костанае — видео

Происшествие случилось сегодня, 2 июня, на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Бородина в Костанае. Фото и видео в редакцию Алау прислали очевидцы.

На кадрах видно, как недалеко от проезжей части на асфальте лежит велосипед. Скорая помощь в тот момент уже забрала мальчика.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

«Водитель автомобиля марки Toyota (с российскими номерами), двигаясь в сторону реки «Тобол» совершил наезд на регулируемом пешеходном переходе на подростка, который пересекал проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора на велосипеде. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. По факту ДТП собран административный материал»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

По словам пресс-секретаря управления здравоохранения Ксении Жилкибаевой, при обследовании травм не обнаружено, мальчик отпущен домой.

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