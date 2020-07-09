Велосипедиста сбили в Костанае

ДТП произошло 7 июля около 16:30 часов на перекрестке улиц Строительная — Чернышевского.
Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, 26-летний велосипедист выехал на проезжую часть, где не уступил дорогу автомобилю BMW под управлением 34-летнего водителя.
«Сотрудниками полиции составлен протокол по статье 345 части 1 административного кодекса РК «Нарушение правил ПДД» на велосипедиста, так как он выехал на проезжую часть, где не уступил дорогу транспортному средству, который двигался по главной дороге «,- пояснили в пресс-службе ДП Костанайской области.
В полиции также отметили о необходимости соблюдения ПДД велосипедистами и пешеходами.
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