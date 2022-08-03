Велосипедистка попала в ДТП на трассе в Костанайской области

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ДТП произошло в Житикаринском районе 31 июля. Об этом сообщил заместитель начальника управления МПС ДП Костанайской области Виталий Цой.
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На 14-ом километре автодороги Житикара-Тургеневка произошла авария. В результате серьезно пострадала 57-летняя женщина.
«Управляя велосипедом, при выполнении маневра не убедилась в безопасности совершения манёвра, в результате чего совершила столкновение с автомобилем Фольксваген. В результате ДТП женщина была в тяжелом состоянии госпитализирована в житикаринскую городскую больницу», — сообщил заместитель начальника управления МПС ДП Костанайской области Виталий Цой.
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