Велосипедистка попала в ДТП на трассе в Костанайской области

ДТП произошло в Житикаринском районе 31 июля. Об этом сообщил заместитель начальника управления МПС ДП Костанайской области Виталий Цой.

На 14-ом километре автодороги Житикара-Тургеневка произошла авария. В результате серьезно пострадала 57-летняя женщина.

«Управляя велосипедом, при выполнении маневра не убедилась в безопасности совершения манёвра, в результате чего совершила столкновение с автомобилем Фольксваген. В результате ДТП женщина была в тяжелом состоянии госпитализирована в житикаринскую городскую больницу», — сообщил заместитель начальника управления МПС ДП Костанайской области Виталий Цой.

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