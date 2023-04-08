Верба под охраной: какие штрафы ждут казахстанцев за порчу деревьев

Накануне праздничного для православных Вербного воскресенья, которое отмечается 9 апреля, природоохранные инспекторы предупредили об ответственности тех, кто собирается торговать вербой или просто хочет сорвать веточку для себя, сообщает КТК.

В вербное воскресенье ветки этого дерева принято ставить дома как оберег. Но за это можно дорого заплатить, передает informburo.kz

Инспекторы Восточного Казахстана назвали суммы штрафов. Тем, кого поймают с охапками веток, придётся заплатить сразу 172 тысячи тенге. Но наказание предусмотрено даже за небольшой пучок. Специалисты отмечают, что верба – не краснокнижное растение, но государство его охраняет, потому и наказание такое строгое. Особенно жестко подойдут к тем, кто устроит целую вербную ярмарку, указывает телеканал.

«За незаконную порубку, уничтожение и повреждение дикорастущих деревьев и кустарников предусмотрен штраф: на физических лиц – в размере 50 МРП. Ущерб в размере 0,1 МРП, например, за один пучок вербы – это примерно 345 тенге», – говорит главный специалист отдела Восточно-Казахстанской территориальной инспекции лесного хозяйства Дина Алматова.

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