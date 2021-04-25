Вербное воскресенье 2021: что нельзя делать

Фото из открытых источников
Народные приметы Вербного воскресенья 2021:
- Давние верования утверждают, что в день праздника нельзя выгонять скотину на пастбища – будет болеть.
- В Вербное Воскресение ничего нельзя делать по дому – убирать, хлопотать по хозяйству, шить и готовить горячую еду.
- Чтобы волосы были красивыми и здоровыми, молодые девушки долго расчесывали их, а затем гребень помещали в воду, которой поливали вербы, растущие практически у каждого дома.
- До сих пор существует примета, что если ветер в этот день дует сильно, то лето будет ветреным.
- Спокойная и ясная погода на Вербное Воскресение – к богатому урожаю, а заморозки ночью – к хорошим яровым хлебам.
Поверья в Вербное воскресенье 2021:
- Без вербы — не весна.
- Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед.
- Где вода, там верба, а где верба, там и вода.
- Мороз — яровые хлеба хороши будут.
- Если перед Вербным Воскресеньем появилось много «сережек» вербы (распустились почки), то весь год будет урожайным, плодородным и богатым на хорошие события.
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