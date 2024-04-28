Вербное воскресенье в 2024 году: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Вербное воскресенье, известное также как Вход Господень в Иерусалим, является одним из главных праздников в православном календаре, отмечаемым за неделю до Пасхи. Этот день символизирует триумфальное вступление Иисуса Христа в Иерусалим, когда народ встречал его с пальмовыми ветвями. В России эту традицию заменили на вербу, как символ возрождения и первых признаков весны. URA.RU рассказывает, как провести этот день, не нарушая религиозных традиций.

Когда празднуют Вербное воскресенье

Дата Вербного воскресенья непостоянна. Оно отмечается ежегодно в разные дни, за неделю до главного христианского праздника — Пасхи. В 2024 году верующие будут праздновать Вербное воскресенье 28 апреля, перед началом самой строгой недели Великого поста — Страстной седмицы.

Что нельзя делать

Как и в любой другой большой православный праздник, церковью запрещается в Вербное воскресенье тяжелый физический труд, а также домашние работы.

Нельзя в этот день заниматься стиркой и уборкой, грязными работами, что-то шить, работать в саду и огороде; нельзя ругаться, употреблять алкоголь.

Пост

Для соблюдающих Великий пост в еде в Вербное воскресенье церковный устав делает послабления. Так, можно есть рыбу, икру, выпечку, овощи и фрукты, разрешается вино, но в умеренных количествах. Однако в этот день недопустимо употребление жирной пищи, нельзя есть мясо, птицу, яйца и молочные продукты, а также еду с добавлением животного жира.

В понедельник, 29 апреля, начнется Страстная неделя, или Страстная седмица, которая завершается Пасхой — в этом году великий праздник выпал на 5 мая.

По материалам news.vtomske.ru и ura.news

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