Верховный суд Казахстана внес изменения в нормативное постановление, регулирующее порядок рассмотрения дел о расторжении брака, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 июля сообщили в Коституционном суде РК.

Поправки направлены на усиление защиты имущественных прав бывших супругов.

Согласно обновленной редакции документа, раздел совместно нажитого имущества теперь может осуществляться по взаимному согласию сторон независимо от даты расторжения брака.

Ключевым новшеством стало изменение начала отсчета срока исковой давности. Если ранее трехлетний срок начинал исчисляться с момента официального расторжения брака, то теперь – с момента, когда один из супругов узнал или должен был узнать о нарушении своих имущественных прав.

Изменения были внесены в соответствии с нормативным постановлением Конституционного суда от 4 декабря 2024 года №55-НП. В нем подчеркивается, что прежняя правовая норма ограничивала доступ граждан к правосудию и нарушала конституционное право на частную собственность.

В Конституционном суде отметили, что установленный ранее порядок «посягал на само право иметь в частной собственности любую законно приобретенную долю в имуществе, нажитом в браке».

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