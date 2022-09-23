Верим, что казахстанцы проявят мудрость и гостеприимство — МИД о ситуации с миграцией

В Министерстве иностранных дел Казахстана высказались о текущей ситуации с миграцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД.

В министерстве подчеркнули, что государство имеет достаточно механизмов защитить национальные интересы, которые превыше всего.

«В любой сложной геополитической обстановке вокруг мы будем исходить из приоритета национальной безопасности. Стабильность нашего государства в условиях турбулентности вокруг проходит серьезный тест. Читайте также: Приезд россиян в Казахстан. В миграционной полиции сделали заявление Вместе с тем, высокая человечность, присущая нашему народу, диктует необходимость придерживаться определенных моральных правил. Верим, что наши граждане проявят свойственную мудрость и останутся верны традициям гостеприимства«, — говорится в сообщении. Казахстан — суверенное и независимое государство, сильная и сплоченная страна, Глава государства неоднократно подчеркивал важность единства народа в любой ситуации, напомнили в МИД. Читайте также: На особом контроле. О ситуации на казахстанско-российской границе сообщила погранслужба «Важно помнить, что любое резкое высказывание или действие способны иметь нежелательный эффект в условиях сложной обстановки. Инфраструктура Казахстана на сегодня позволяет относительно безболезненно пройти текущую ситуацию с миграцией. Объекты услуг и сервиса работают также в рамках своих мощностей», — добавили в ведомстве. Читайте также: Россиянин рассказал, как он бежал от мобилизации в Казахстан Министерство иностранных дел ведет тщательный мониторинг текущей ситуации, и, при возникновении серьезных рисков, «будут приняты соответствующие меры с учетом международного права и национального законодательства». «Полагаем важным доверять официальной и объективной информации государственных органов, которая поможет избежать ненужных спекуляций», — заключили в пресс-службе

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