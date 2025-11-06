Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек раскритиковал коммерческие банки за затягивание с возвратом государственных средств, полученных в рамках программ поддержки около десяти лет назад. По его словам, медленные расчёты усиливают нагрузку на бюджет и вынуждают страну занимать у международных финансовых институтов.

Что сказал депутат

По утверждению Базарбека, в бюджете «дыра» порядка 4,5 трлн тенге, и вместо того чтобы закрывать её за счёт возврата ранее выделенных средств, государство вынуждено привлекать внешние займы.

«Даже государственные деньги, которые коммерческие банки получили 10 лет назад, не торопятся возвращать… Мы их дали 10 лет тому назад. И до сих пор кусочками их возвращают».

Он назвал «признаком лоббирования» предоставление банкам привилегированных условий погашения и призвал жёстко требовать возврата:

«В стране кризис, нет денег — не нужно церемониться с этими банками, ставить деньги нужно прямо сейчас».

Базарбек также сравнил условия для банков с практикой взысканий с физических лиц, подчеркнув, что гражданам «таких льготных условий» не предоставляют.

Контекст

Речь идёт о средствах господдержки, направленных на стабилизацию банковского сектора в прошлые годы. Депутат настаивает, что графики возврата должны быть ускорены, а подход к банкам — уравнен с требованиями, применяемыми к обычным заёмщикам.

Что дальше

Базарбек призвал профильные органы пересмотреть условия погашения и обеспечить оперативное поступление средств в бюджет.

