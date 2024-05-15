Вернут ли прежний часовой пояс в Казахстане. По петиции ответили в министерстве

Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев прокомментировал опубликованную на официальной площадке петицию за возвращение прежнего часового пояса в регионах Казахстана, сообщает informburo.kz

«Петиция, насколько я помню, была запущена 19 апреля. Сейчас более тысячи человек проголосовало. Мы внимательно мониторим замечания. По регламенту мы должны сначала дождаться результатов петиции. После возьмём в работу. Сейчас рано говорить об этом. Сейчас позиция министерства не может быть озвучена. Мы придерживаемся официальной позиции, которая была принята нами совместно с другими госорганами коллегиально», – сказал Кайрат Торебаев в кулуарах мажилиса.

По его словам, к этому вопросу в министерстве вернутся по завершении срока петиции, спустя полгода с момента подписания.

Журналисты спросили, как на вице-министра повлияло изменение часового пояса, в частности увеличились ли его коммунальные расходы.

«Те изменения, которые сейчас произошли, они никак не сказались на мне или на моей семье. Ничего не ощутил. Это моё личное пространство. Вы задаёте мне вопросы как вице-министру торговли, но спрашиваете личное. Это нельзя перемешивать», – заявил Кайрат Торебаев.

На 15 мая петиция набрала 4283 подписи.

Для того чтобы петиция попала на рассмотрение госоргана, её должны поддержать как минимум 50 тысяч человек. Петиция активна до 4 ноября 2024 года.

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