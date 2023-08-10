Вернут ли в Казахстане ограничения из-за нового штамма коронавируса

Ждать ли казахстанцам возвращения карантинных ограничений, если в стране обнаружат новый штамм коронавируса Eris? Такой вопрос журналисты задали главному государственному санитарному врачу Айжан Есмагамбетовой, передает Tengrinews.kz.

По словам главного государственного санитарного врача, новый штамм коронавируса в Казахстане еще не обнаружен и говорить об обязательном ношении масок и введении других ограничений пока рано.

«Согласно тем данным, которые у нас имеются, какой-либо информации о том, что этот штамм коронавируса протекает более тяжело, вызывает более тяжелые заболевания, нет. Да, он заразен, как и любой другой вид омикрона, но протекает в большинстве случаев в легкой форме. Опасность по-прежнему представляет только для беременных, лиц с хроническими заболеваниями и пожилых», — сообщила Есмагамбетова.

Как рассказала главный государственный санитарный врач, ситуация по коронавирусной инфекции в Казахстане остается стабильной. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость сократилась в 36 раз, а в июле этого года по сравнению с июнем снизилась в полтора раза.