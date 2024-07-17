«Вернуть время обратно назад». Учёные обсуждают петицию и настаивают на сохранении единого часового пояса

Это вторые по счету публичные слушания в рамках созданной рабочей группы по рассмотрению петиции «Вернуть время обратно назад». На площадке Министерства торговли и интеграции РК эксперты дали ответы на вопросы стороны автора петиции, поднятые на первом заседании. Это увеличение потребления и расходов на электроэнергию, влияние перевода времени на здоровье, увеличение количества ДТП и другие, сообщает пресс-служба министерства.

В обсуждении приняли участие депутаты Парламента, инициатор петиции, представители общественных объединений и экспертного сообщества, министерств здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, чрезвычайных ситуаций, труда и социальной защиты, торговли и интеграции и других государственных органов. Модерировал заседание депутат Мажилиса Парламента Еркін Әбіл.

«Для научной оценки вопроса мы провели метаанализ, который является высоко доказательным методом. Его цель — изучить, как оптимальная временная зона влияет на здоровье населения. Мы использовали рекомендации PRISMA для обеспечения прозрачности и воспроизводимости нашего исследования. Исследовали 128 456 статей из баз данных PubMed, Web of Science, Scopus, Google Scholar и РИНЦ, отобрав 3 427 наиболее релевантных. Исследования не обнаружили негативных последствий от использования оптимального времени — напротив, они подтверждают его положительное влияние на здоровье и самочувствие населения. Наш метаанализ подтверждает, что применение правильного времени не вредит здоровью, что обосновывает выбор данного временного стандарта. Адаптация к новому времени требует времени и индивидуального подхода, но происходит быстрее, если время соответствует астрономическим и географическим законам»,- сказал руководитель научно-технического парка КазНМУ им. С.Ж. Асфендиярова Ильдар Фахрадиев.

Участники встречи считают, что прошло очень мало времени с даты введения единого часового пояса, чтобы делать выводы.

«По данным на июнь этого года количество посещений людей организаций первичной медико-санитарной помощи снизилось, хоть и незначительно, на 0,1%. За 6 месяцев этого года отмечается снижение показателей заболеваемости болезней системы кровообращения на 13,7%, психических и поведенческих расстройств – на 11,3%, на ситуацию с онкологическими заболеваниями негативного влияния нет. В разрезе регионов, по ВКО отмечается снижение заболеваемости болезнями системы кровообращения на 15,9%, онкологии на 1,5% и психических расстройств на 12,2%. По г. Алматы наблюдается снижение заболеваемости болезнями системы кровообращения, онкологии на 2,3%, психических расстройств на 15,8%», — сообщила директор департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышева.

По словам участников встречи, с переводом часов объем потребления электроэнергии в Казахстане изменился незначительно не более 1-1,5%.

«При этом необходимо учитывать, что в конце марта – начале апреля было понижение температуры наружного воздуха в ряде регионов при завершенном отопительном сезоне, что также повлияло на объемы потребления. Кроме того, сравнение аналогичных периодов 2023 и 2024 годов является некорректным, поскольку в электроэнергетике ежегодно наблюдается рост потребления порядка 3%. Это связано с увеличением численности населения, количеством юридических лиц. Например, в 2021 году рост по сравнению с 2022 годом составил 6%. Что касается пиковых нагрузок, то они сместились на час: увеличение в вечернее время компенсируется уменьшением потребления в утреннее время», — сообщил директор департамента Министерства энергетики Асылжан Мусин.

Как сообщил представитель МВД РК, переход на единый часовой пояс не оказал значительного влияния на динамику ДТП. В ходе заседания были представлены аргументы экспертов в области медицины, хронобиологии, а также заинтересованных государственных органов, состоялся обмен вопросами и ответами. Все данные экспертов будут переданы стороне автора петиции, и, после детального изучения, будут обсуждены на следующем заседании рабочей группы.

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