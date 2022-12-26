Вернуть выходной 17 декабря попросили министра труда

Фото из открытых источников
Министра труда и социальной защиты населения Тамару Дуйсенову попросили вернуть выходной день 17 декабря, передает Tengrinews.kz.
- Отмена уроков, происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Такая просьба поступила в блог министра труда на портале «Открытый диалог». Мужчина попросил главу Минтруда рассмотреть возможность возврата 17 декабря статуса выходного дня.
«Вернули статус выходного дня 25 октября — Дню Республики Казахстан, но убрали 1 и 17 декабря. Я понимаю, что, возможно, Министерство труда исходило из баланса рабочего труда и отдыха, но мы, граждане РК, привыкли к тому, что 17 декабря всегда носил статус национального праздника», — написал автор обращения.
В ответ Тамара Дуйсенова отметила, что правовые основы праздников, отмечаемых в Казахстане, регламентированы законом «О праздниках в Республике Казахстан».
«В соответствии со статьей 5 закона дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники в Республике Казахстан, признаются праздничными днями в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.
16 декабря является государственным праздником в связи с тем, что это день, непосредственно связанный с декабрьским событием 1986 года. В данном случае днями памяти являются 17-18 декабря. В связи с этим считаем нецелесообразным отмечать 17 декабря как государственный праздник«, — заявила министр труда и соцзащиты населения.