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Вернуть выходной 17 декабря попросили министра труда

Фото из открытых источников

Министра труда и социальной защиты населения Тамару Дуйсенову попросили вернуть выходной день 17 декабря, передает Tengrinews.kz.

Такая просьба поступила в блог министра труда на портале «Открытый диалог». Мужчина попросил главу Минтруда рассмотреть возможность возврата 17 декабря статуса выходного дня.

«Вернули статус выходного дня 25 октября — Дню Республики Казахстан, но убрали 1 и 17 декабря. Я понимаю, что, возможно, Министерство труда исходило из баланса рабочего труда и отдыха, но мы, граждане РК, привыкли к тому, что 17 декабря всегда носил статус национального праздника», — написал автор обращения.

В ответ Тамара Дуйсенова отметила, что правовые основы праздников, отмечаемых в Казахстане, регламентированы законом «О праздниках в Республике Казахстан».

«В соответствии со статьей 5 закона дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники в Республике Казахстан, признаются праздничными днями в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

16 декабря является государственным праздником в связи с тем, что это день, непосредственно связанный с декабрьским событием 1986 года. В данном случае днями памяти являются 17-18 декабря. В связи с этим считаем нецелесообразным отмечать 17 декабря как государственный праздник«, — заявила министр труда и соцзащиты населения.

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