Вернутся ли казахстанские школы к шестидневке из-за сокращения учебного года до 34 недель

В Министерстве просвещения пояснили, вернутся ли школы к шестидневке из-за сокращения учебного года с 36 до 34 недель, передает informburo.kz

25 августа заместитель премьер-министра – министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова объявила, что новый учебный год продлится 34 недели и завершится 25 мая. В этот же день Минпросвет представил для публичного обсуждения соответствующий проект приказа.

Одним из аргументов в пользу продления прошлого учебного года до 1 июня было сокращение ежедневной нагрузки на учащихся и полный переход на пятидневку. В Минпросвете пояснили, что несмотря на 34-недельный учебный год возвращаться к шестидневной неделе не будут.

«Продолжительность рабочей недели остаётся пятидневной. Школы должны руководствоваться приказом министра №153 от 21 апреля 2020 года», – отметили в ведомстве.

Согласно этому приказу, в организациях дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, кроме организаций среднего образования, работающих в режиме трёхсменного обучения и с дефицитом ученических мест, технического и профессионального, послесреднего образования устанавливается пятидневная рабочая неделя.

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