Вероятность замора рыбы в водоёмах Костанайской области увеличивает затянувшаяся весна

Сотрудники бассейновой инспекции и природопользователи проводят мероприятия, предупреждающие гибель представителей водной фауны, сообщает alau.kz

Замор рыбы, массовая её гибель, наступает от её удушья в результате кислородного голодания, вызванного недостатком или полным отсутствием растворённого в воде кислорода. Ему в той или иной степени подвержены практически все мелкие водоёмы, в которых отсутствует течение. В Костанайской области таких насчитывается 825.

«В этом году, в связи с затяжной весной возросла вероятность возникновения замора рыб на водоёмах Костанайской области. В связи с этим мы обращаемся к пользователям рыбохозяйственных водоёмов, а так же к жителям, чтобы не оставались равнодушными, и принимали участие в противозаморных мероприятиях», — говорит главный специалист отдела рыбного хозяйства РГУ «Тобол-Торгайская межобластная бассейновая инспекция Жулдыз Нигматова.

Более четвертой части всех водоёмов региона закреплены за природопользователями-арендаторами. Они, по словам сотрудников инспекции, обязаны проводить противозаморные мероприятия в течение всей зимы, и проводят их регулярно.

«По мере надобности, по состоянию уровня воды, мы проводим аэрацию водоёма. Используем вот такие технические устройства. Это называется «воздуходувки». Китайского производства. Производительность до пятисот кубометров в час», — объяснил глава крестьянского хозяйства Владимир Анищенко.

Другие, более привычные приемы вскрытия льда, это пробивка майн, проще говоря больших прорубей, и бурение лунок. Но в этом году, по словам природопользователя, из-за толщины льда, не всегда получается пробурить или пропилить его насквозь. За не закрепленными, не находящимися в аренде озёрами и прудами, должны следить местные исполнительные власти. По данным сотрудников бассеиновой инспекции, с начала зимы на водоёмах области уже пробурено более 31 тысячи лунок, прорезано более тысячи майн, для чего было задействовано более тысячи человек, и более семисот транспортных средств. Профилактика все ещё продолжается. Однако инспекторы просят население сообщать им о замеченных проблемах на водоёмах.

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