Весенние каникулы без учёта праздников и выходных составят 2 дня. Правильно ли это, ответили в Минпросвете

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Весенние каникулы без учёта праздников и выходных составят 2 дня.
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Весенние каникулы для школьников в Казахстане в 2023 году продлятся с 18 по 26 марта, из них четыре дня (18, 19, 25, 26 марта) – выходные, а ещё три (21, 22, 23 марта) – праздничные дни.
Таким образом, фактически каникулы для детей составят два дня.
В Министерстве просвещения в ответе на запрос Informburo.kz сообщили, что не планируют переносить школьные каникулы на дни, когда нет праздников.
«Перенос каникул в календарные недели без праздничных дней нерационален, так как при этом сократится фактическое количество учебных дней, что приведёт к невыполнению школьной программы», – сообщили в министерстве.
Там напомнили, что продолжительность учебного года в первых классах составляет 35 учебных недель, во 2-11 классах – 36 недель. Продолжительность каникул составляет не менее 115 дней, из них в учебном году – не менее 25 дней.