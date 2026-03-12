USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Весенние каникулы: когда будут отдыхать школьники Казахстана

— Сегодня, 14:28
Казахстанские школьники отправятся на весенние каникулы с 19 по 29 марта 2026 года. Таким образом, отдых продлится 11 дней.

В этот период для учащихся планируют провести различные мероприятия, направленные на развитие личности и знакомство с национальными традициями. Программа будет реализована в рамках единой системы воспитания «Адал азамат».

Каникулы посвятят традициям Наурыза

Каждый день весенних каникул будет связан с декадой «Наурызнама». Основной акцент сделают на популяризации семейных ценностей, культурных традиций и национального наследия.

Школьники смогут принять участие в различных познавательных и воспитательных проектах. В их числе мероприятия по направлениям:

«Таза Қазақстан»

«Еңбек адамы»

«Закон и порядок»

Кроме того, учащиеся присоединятся к международной экологической акции «Час Земли», направленной на формирование экологической культуры и гражданской ответственности.

Особое внимание уделят безопасности детей

Во время каникул также планируется провести разъяснительную работу с родителями и детьми по вопросам безопасности.

Речь идет о соблюдении правил:

дорожной безопасности;

пожарной безопасности;

безопасного поведения в интернете и киберпространстве.

В образовательных организациях отмечают, что такие меры помогут сделать отдых школьников не только интересным, но и безопасным.



