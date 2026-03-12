Казахстанские школьники отправятся на весенние каникулы с 19 по 29 марта 2026 года. Таким образом, отдых продлится 11 дней.
В этот период для учащихся планируют провести различные мероприятия, направленные на развитие личности и знакомство с национальными традициями. Программа будет реализована в рамках единой системы воспитания «Адал азамат».
Каникулы посвятят традициям Наурыза
Каждый день весенних каникул будет связан с декадой «Наурызнама». Основной акцент сделают на популяризации семейных ценностей, культурных традиций и национального наследия.
Школьники смогут принять участие в различных познавательных и воспитательных проектах. В их числе мероприятия по направлениям:
«Таза Қазақстан»
«Еңбек адамы»
«Закон и порядок»
Кроме того, учащиеся присоединятся к международной экологической акции «Час Земли», направленной на формирование экологической культуры и гражданской ответственности.
Особое внимание уделят безопасности детей
Во время каникул также планируется провести разъяснительную работу с родителями и детьми по вопросам безопасности.
Речь идет о соблюдении правил:
дорожной безопасности;
пожарной безопасности;
безопасного поведения в интернете и киберпространстве.
В образовательных организациях отмечают, что такие меры помогут сделать отдых школьников не только интересным, но и безопасным.
