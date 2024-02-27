Весенний призыв в армию начался в Костанайской области

Один из этапов отбора к прохождению воинской службы — медицинский осмотр. На комиссию в областной военкомат прибыла одна из первых партий призывников. Им от 18 до 27 лет.

Один из них 20-летний житикаринец Дамир Вафин.

«Я закончил политехнический колледж в Житикаре по специальности техник-механик. Я считаю, что каждый казахстанец, гражданин нашей страны, должен отдать долг родине, отслужить. У меня брат военный, я хочу пойти по его стопам», — говорит призывник Дамир Вафин.

Призывников осматривают более десятка врачей различных специализаций, которым необходимо выяснить, насколько здоровы молодые люди. При этом здоровыми оказываются далеко не все.

«За последнее время я могу отметить рост заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, это, в основном язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, и аллергические заболевания, с которыми мы, зачастую, отправляем с актами на обследования. Многие болезни сейчас у подростков протекают скрыто, и на нашей комиссии мы выявляем патологии, которые даже призывники сами не могут почувствовать», — объясняет врач-терапевт Ирина Наурызбаева.

Кроме состояния здоровья, в военкомате изучается уровень образования, состав близких родственников, отношения с законом. Если к ответственности не привлекался ни призывник, ни его родственники, может быть назначена еще и спецпроверка, для предназначения к некоторым родам войск.

«Первая у нас команда комплектуется КНБ, погранвойск. Это с 5 по 20 марта. Около 200 призывников. Итого, по Костанайской области, около тысячи призывников мы планируем призвать на срочную службу за весеннюю компанию»,- говорит начальник департамента по делам обороны Костанайской области Акжолтай Уалиахметов.

Если призывник не придет в военкомат после получения повестки, его данные внесут в списки, которые передадут полиции. Если же не явится для прохождения службы после комиссий, может быть возбуждено уголовное дело. Но, в Костанайской области, по словам облвоенкома, таких случаев еще не было. Кстати, отдавшие свой долг Родине, могут поступать в ВУЗы без сдачи ЕНТ. В этом году этой возможностью воспользовались 19 костанайцев.

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