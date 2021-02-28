Весенний призыв в армию начнется 1 марта: призывники получат SMS

О весенней призывной кампании 2021 года рассказал на брифинге начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба ВС РК Сакен Жусупов, передает BaigeNews.kz.

«5 февраля Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым был подписан указ, в соответствии с которым с 1 марта текущего года на территории нашей страны будут осуществляться весенние призывы граждан на срочную воинскую службу. Проведение весенней призывной кампании планируется завершить до 1 июля 2021 года, в ходе которой ряды вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК пополнят более 13,5 тысячи военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва», — сообщил Сакен Жусупов.

Призыв и увольнение военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки, будут организованы и проведены в соответствии с действующим законодательством.

«Уже практически год призыв граждан на срочную воинскую службу проводится в условиях продолжающегося распространения коронавирусной инфекции. Комплекс принимаемых мер по профилактике и предупреждению коронавирусной инфекции находится на постоянном контроле министра обороны. С целью снижения непосредственного контакта с населением в условиях пандемии, а также автоматизацией процесса оповещения, в ходе весеннего призыва в пилотном режиме планируется рассылка SMS-сообщений призывникам, подлежащим призыву на срочную воинскую службу. Непосредственно отправка сообщений будет осуществляться сервисом службы 1414 Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности», — пояснил представитель Минобороны.

В ходе весеннего призыва ПЦР-исследование призывников будет проводиться дважды — на сборных пунктах при призыве и в воинских частях по прибытии молодого пополнения.

Вакцинация вновь призванных военнослужащих будет организована на местах прохождения службы вместе с остальным личным составом.

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