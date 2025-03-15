В Казахстане стартовала весенняя призывная кампания. С марта по июнь местные призывные комиссии отправят на службу более 20 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. В этом году в процесс призыва внесены значительные изменения. Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.
Цифровая повестка и автоматизация учета
Одно из главных нововведений – введение СМС-оповещений для призывников. Теперь молодые люди будут получать цифровую повестку с уведомлением о дате и месте явки. Все данные воинского учета синхронизированы с порталом eGov и его мобильным приложением. В прошлом году этой системой воспользовались около 700 тысяч человек.
Кроме того, постановка на учет 17-летних юношей переведена в проактивный формат. В 2024 году автоматически на воинский учет были поставлены более 160 тысяч юношей.
Также в цифровой формат переведен процесс предоставления отсрочек и освобождения от призыва. Например, студенты, многодетные отцы, сельские врачи, педагоги и обладатели ученой степени могут получить освобождение от службы без личного визита в военкомат. В прошлом году государственной услугой по отсрочке в цифровом формате воспользовались 300 тысяч человек. Освобождение от службы получили 360 тысяч граждан.
Безопасность и комфорт новобранцев
В этом году особое внимание уделено безопасности и условиям службы. Президент в своем Послании поручил усилить контроль за правопорядком в армии. Для этого разработаны новые меры защиты военнослужащих, а также создан «Комитет матерей солдат».
Кроме того, в воинских частях внедрены видеозвонки с родственниками и сервис «ARMIA.KZ», который позволяет солдатам и их семьям получать актуальную информацию о службе.
Льготы и перспективы
Призывники, которые проходят службу, могут рассчитывать на образовательные льготы и кредитные каникулы.
На сегодня функционирует цифровая платформа «Сарбаз», позволяющая солдатам автоматически формировать рейтинг и выбирать ВУЗ для поступления.
Уже 1029 солдат-срочников получили образовательные гранты, а еще 17 тысяч военнослужащих получили кредитные каникулы на сумму 6,6 млрд тенге.
В армии можно бесплатно освоить востребованные профессии: водителя большегрузных машин, электрика, специалиста связи и другие. По окончании обучения выдаются сертификаты.
Портрет идеального призывника: кто служит в армии Казахстана?
Идеальный призывник – это молодой человек, обладающий крепким здоровьем, моральной устойчивостью и ответственным отношением к своим обязанностям. Военная служба – это не только долг перед Родиной, но и возможность получить полезные навыки, которые пригодятся в будущей жизни. Сегодня армия Казахстана становится все более привлекательной для молодежи, а значит, повышаются и требования к тем, кто вступает в ее ряды.
Как отметил старший офицер управления призыва Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК Дауренбек Шегебаев, основные критерии для будущего солдата остаются неизменными: крепкое здоровье и хорошая физическая подготовка, психологическая устойчивость, отсутствие судимости, мотивация к службе и ответственность.
«Требования для граждан, подлежащих призыву в этом году, не изменялись. На срочную воинскую службу призываются граждане, соответствующие физическими и морально-психологическими качествами, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. К призыву к воинской службе в мирное время не подлежат граждане, имеющие судимость», — заметил он.
Призывная кампания 2025 года показывает, что армия Казахстана движется в сторону цифровизации и повышения социальной поддержки военнослужащих. Власти акцентируют внимание на безопасности, удобстве учета и мотивации молодых людей. Однако насколько эти изменения повлияют на престиж службы и уменьшат уклонение от призыва – покажет время.
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