Специализированный судом по административным правонарушениям города Костаная рассмотрел дело об административном правонарушении.

В апреле начальник отдела по делам обороны Лисаковска призвал в ряды Вооружённых Сил РК призывника без прохождения городской медкомиссии. В ходе судебного заседания он полностью признал свою вину. По факту пояснил, что 25 апреля он совместно с сотрудником полиции задержал, находившийся в розыске за неявку по повестке в отдел по делам обороны района Б.Майлина. После задержания призывник был доставлен в областной сборный пункт департамента по делам обороны Костанайской области в Костанай.

На следующий день призывник под сопровождением врача прошел обязательную медкомиссию. Он был признан годным к военной службе. В тот же день был издан приказ о присвоении ему звания «рядовой» и направлении на срочную службу.

Между тем, согласно Правил организации и проведения призыва граждан РК, утвержденных постановлением Правительства РК, медкомиссия и призыв в Вооружённые Силы должны проводиться по месту постоянной регистрации призывника, в данном случае, в районе Б.Майлина.

Начальником отдела по делам обороны Лисаковска было признано нарушение этих требований. В итоге суд оштрафовал его на 17 МРП или более 66 000 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Из приграничных с Казахстаном регионов России идет тревожный сигнал Эксперты предполагают, что и в этом году РФ грозит плохой урожай пшеницы. Ранее, в декабре...

К учителям по поводу платной олимпиады обратилось Минпросвещения Пресс-служба Министерства просвещения Казахстана сегодня, 3 июля 2025 года, распространила важную информацию для педагогов страны,...