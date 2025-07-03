Специализированный судом по административным правонарушениям города Костаная рассмотрел дело об административном правонарушении.
В апреле начальник отдела по делам обороны Лисаковска призвал в ряды Вооружённых Сил РК призывника без прохождения городской медкомиссии. В ходе судебного заседания он полностью признал свою вину. По факту пояснил, что 25 апреля он совместно с сотрудником полиции задержал, находившийся в розыске за неявку по повестке в отдел по делам обороны района Б.Майлина. После задержания призывник был доставлен в областной сборный пункт департамента по делам обороны Костанайской области в Костанай.
На следующий день призывник под сопровождением врача прошел обязательную медкомиссию. Он был признан годным к военной службе. В тот же день был издан приказ о присвоении ему звания «рядовой» и направлении на срочную службу.
Между тем, согласно Правил организации и проведения призыва граждан РК, утвержденных постановлением Правительства РК, медкомиссия и призыв в Вооружённые Силы должны проводиться по месту постоянной регистрации призывника, в данном случае, в районе Б.Майлина.
Начальником отдела по делам обороны Лисаковска было признано нарушение этих требований. В итоге суд оштрафовал его на 17 МРП или более 66 000 тенге.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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