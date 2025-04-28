Сегодня о завершении отопительного сезона 2024- 2025 годов и планах на предстоящий отопительный период говорили на совещании в акимате Костаная.

По словам руководителя ГКП «КТЭК» Азамата Аужанова, традиционная опрессовка начнется после 12 мая.

«Мы этот вопрос сейчас отрабатываем. Ориентировочно после майских праздников. Примерно с 12 мая мы начнем опресовку. Точечно в разных частях города. Опресовка по крупным теплоисточникам где-то будет проходить в течение двух-трех недель. Я имею ввиду ликвидация последствий опрессовки и тд. По малым котельным займет два-три дня», — отметил Аужанов.

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