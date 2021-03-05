Весна откладывается. Прогноз на выходные

В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды на 6-8 марта.

В связи с выходом на территорию Казахстана серии ненастных североатлантических циклонов, в ближайшие дни ожидаются быстрые смены теплых и холодных воздушных масс.

Они станут причиной сильных колебаний температуры воздуха и атмосферного давления.

Местами ожидаются осадки (снег, дождь), туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, — сообщили в ведомстве.

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