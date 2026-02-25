Уже в воскресенье наступит календарная весна, однако настоящего потепления жителям Костанайской области ждать пока не стоит. По данным синоптиков, начало марта будет по-зимнему холодным.
Как сообщила начальник отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по области Антонина Шибаршина, температурный фон останется низким.
Ночью столбики термометров будут опускаться до 20–25 градусов мороза, днём — от минус 10–15 до 0–5 градусов. Март традиционно характеризуется неустойчивой погодой с частыми осадками, резкими перепадами температуры и усилением ветра.
По прогнозам, первая половина месяца будет сопровождаться снегом и ветрами. В Международный женский день, 8 марта, возможны снегопады, метель и порывы ветра до 20 метров в секунду.
Более характерная весенняя погода ожидается во второй половине месяца. Температура постепенно начнёт повышаться: ночью — до 3 градусов мороза или 2 тепла, днём — до 7–12 градусов выше нуля. В целом среднемесячная температура прогнозируется выше климатической нормы.
Однако синоптики предупреждают: даже во второй половине марта возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололёд, особенно в утренние и вечерние часы. Поэтому зимнюю одежду убирать пока рано.
В Костанае с размахом проводили зиму: как прошла Масленица от GWM и Haval Kostanay.
Информация для учащихся школ Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.