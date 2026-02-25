Уже в воскресенье наступит календарная весна, однако настоящего потепления жителям Костанайской области ждать пока не стоит. По данным синоптиков, начало марта будет по-зимнему холодным.

Как сообщила начальник отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по области Антонина Шибаршина, температурный фон останется низким.

Ночью столбики термометров будут опускаться до 20–25 градусов мороза, днём — от минус 10–15 до 0–5 градусов. Март традиционно характеризуется неустойчивой погодой с частыми осадками, резкими перепадами температуры и усилением ветра.

По прогнозам, первая половина месяца будет сопровождаться снегом и ветрами. В Международный женский день, 8 марта, возможны снегопады, метель и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Более характерная весенняя погода ожидается во второй половине месяца. Температура постепенно начнёт повышаться: ночью — до 3 градусов мороза или 2 тепла, днём — до 7–12 градусов выше нуля. В целом среднемесячная температура прогнозируется выше климатической нормы.

Однако синоптики предупреждают: даже во второй половине марта возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололёд, особенно в утренние и вечерние часы. Поэтому зимнюю одежду убирать пока рано.

