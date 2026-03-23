Весна пришла… или нет? Погода удивит страну

В Казахстане прогнозируется неустойчивый характер погоды из-за прохождения атмосферных фронтов. Осадки в виде дождя и снега ожидаются на западе, юге и юго-востоке страны, а в отдельные дни — также на севере и востоке республики.
В горных районах юго-востока синоптики предупреждают о сильных осадках. В дневное время на западе и юге возможны грозы, пыльные бури и усиление ветра.
По всей территории страны прогнозируется туман, а на севере, востоке и в центральных регионах сохраняются гололёдные явления.
Несмотря на нестабильную погоду, температура воздуха будет повышаться. Днём на западе ожидается до +13…+23 градусов, на севере и востоке — до +9…+14, в центре — до +10…+22, на юге — до +18…+28, на юго-востоке — до +12…+22 градусов.
Синоптики рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры безопасности.
