USD 479.82 EUR 559.9 RUB 6.15

Весна с характером Казахстан снова ждут перепады погоды

— Сегодня, 11:21
pixabay.com

Погода снова качнёт: дожди, снег и туманы накроют Казахстан.

В ближайшие дни, с 11 по 13 апреля, на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода. Причиной станет частая смена циклонов и антициклонов.

На западе и юге страны ожидаются дожди и грозы. В северо-западных, северных, восточных и центральных регионах ночью возможны осадки в виде дождя и снега, днём — преимущественно дождь. В ночь на 11 апреля на востоке прогнозируется снег.

Кроме того, 11 апреля на западе республики ожидаются сильные дожди и возможен град. По всей территории страны также вероятны туманы.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.