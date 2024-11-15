Весна с характером Казахстан снова ждут перепады погоды

Погода снова качнёт: дожди, снег и туманы накроют Казахстан.

В ближайшие дни, с 11 по 13 апреля, на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода. Причиной станет частая смена циклонов и антициклонов.

На западе и юге страны ожидаются дожди и грозы. В северо-западных, северных, восточных и центральных регионах ночью возможны осадки в виде дождя и снега, днём — преимущественно дождь. В ночь на 11 апреля на востоке прогнозируется снег.

Кроме того, 11 апреля на западе республики ожидаются сильные дожди и возможен град. По всей территории страны также вероятны туманы.

