Весна только на календаре. Что будет с погодой, сообщили синоптики

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Прогноз погоды по Казахстану на 29 февраля-02 марта 2024 года
По календарю наступает весна, но зима не хочет уступать свои права. Несмотря на то, что большая часть Казахстана будет находится под влиянием обширного антициклона, и сохранится погода без осадков, на юг и север страны будут влиять два циклона, принося с собой осадки, усиление ветра, и сохраняя отрицательный температурный фон.
И только на западе Казахстана днем столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла.
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