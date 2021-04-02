Весна вступает в свои права. Какая погода ждет казахстанцев в выходные

Прогноз погоды на 3-5 апреля предоставили синоптики Казгижромета.

В начале периода на восточной половине Казахстана, в связи с уходящим антициклоном, сохранится погода преимущественно без осадков.

На западные регионы начнут оказывать влияние два циклона, с севера и юга, которые в дальнейшем, объединившись, будут определять погоду на большей части страны.

С ними пройдут осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке преимущественно в виде дождя, местами сильные осадки. Местами по стране ожидается туман, гололед, на юге и юго-востоке – гроза, град, усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей.

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