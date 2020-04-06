Ветер до 30 метров в секунду ожидается в нескольких районах Костанайской области

Усиление ветра до 30 метров в секунду ожидают в некоторых районах области. Ухудшение погоды наступит с завтрашнего дня и принесет с собой снег, дождь и понижение температуры. Синоптики предупреждают, что такая ситуация может сохраниться до четверга, передает alau.kz

Завтрашний день заставит жителей всей Костанайской области забыть о теплой весне. Синоптики предупреждают: впереди несколько дней заметного ухудшения погоды.

«На ближайшие 3 дня ожидаем мощный циклон. Циклон холодный. Дожди со снегом. Местами сильные. Усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду,»- сообщила Ирина Жиляева, начальник отдела метеопрогнозов костанайского филиала «Казгидромет».

Ветер может стать еще сильнее и достигнуть 30 метров в секунду. Но ожидается, что произойдет это не на всей территории региона. Под ударом стихии окажется лишь несколько районов.

«В основном это у нас северо-запад. Это Карасуский район, Узункольский, Сарыкольский. Где-то в этих районах у нас ожидается такой ветер,»- уточнила Ирина Жиляева.

Вместе с осадками и ветром придет и понижение температуры.

«Температура у нас опустится до 0, -5, местами 8 мороза ночью. А днем будет в пределах где-то 0-5 тепла. И дождь со снегом,»- рассказала начальник отдела метеопрогнозов.

Эту волну похолодания сотрудники метеопрогноза называют первой. Вероятно, она будет повторяться не меньше двух раз в течение апреля. Но пока с точностью можно предречь лишь наступившую неделю. Похолодание сохранится в регионе до четверга. Затем наступит короткое потепление и в воскресенье погода вновь поменяется на дождь, ветра и низкую температуру.

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