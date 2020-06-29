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Ветер, град. О погоде 30 июня в Костанае и области

COVID-2019 в Казахстане

21327 - зарегистрированно

13008 - выздоровевших

188 - летальных случаев

471 - в Костанайской области

30 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град.

Ветер восточный местами 15-20 м/с

г. Костанай: утром и днем 30 июня ожидается гроза. Ветер восточный днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью ожидается +13, днем +17 градусов.

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