Ветер, град. О погоде 30 июня в Костанае и области

COVID-2019 в Казахстане
21327 - зарегистрированно
13008 - выздоровевших
188 - летальных случаев
471 - в Костанайской области
30 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град.
Ветер восточный местами 15-20 м/с
г. Костанай: утром и днем 30 июня ожидается гроза. Ветер восточный днем порывы 15-20 м/с.
Температура ночью ожидается +13, днем +17 градусов.
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