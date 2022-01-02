USD 431.8
EUR 489.1
RUB 5.76
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Ветер усилится. О погоде 3 января в Костанае и области

Ветер усилится. О погоде 3 января в Костанае и области

alau.kz

Vinkmag ad

3 января на западе, севере Костанайской области ожидается низовая метель.

Днем на юге области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, южный на западе, севере области 15-20 м/с.

В Костанае утром и днем 3 января ожидается низовая метель.

Ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Причину роста цен на газ назвали в Минэнерго