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Ветер усилится. Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

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19 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град.

Ветер северный, северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Костанае 19 июня ожидается ветер северный, северо-западный 15-20 м/с.

Ожидается температура ночью +14 градусов, днём +22.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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