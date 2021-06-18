Ветер усилится. Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

19 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град.
Ветер северный, северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Костанае 19 июня ожидается ветер северный, северо-западный 15-20 м/с.
Ожидается температура ночью +14 градусов, днём +22.
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области