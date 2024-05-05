Ветеранам ВОВ из местных бюджетов к 9 мая выплачена единовременная социальная помощь

Единовременные денежные выплаты за счет средств местных бюджетов к 9 мая получили все участники Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

Выплаты ветеранам на сегодняшний день произведены во всех регионах Казахстана и городах Астана, Алматы и Шымкент. Всего из местных бюджетов на эти цели было выделено 187 млн тенге.

Согласно действующим правилам оказания социальной помощи, суммы единовременных выплат к 9 мая устанавливаются в каждой области индивидуально, в зависимости от возможностей местных бюджетов и решений маслихатов.

По рекомендации Министерства труда и социальной защиты населения РК в последние годы в большинстве областей выплаты ветеранам оказываются в едином размере.

Так, в текущем году средний размер единовременной социальной помощи по республике составил 1,5 млн тенге.

При этом во многих регионах выплачены суммы выше среднего размера: в Акмолинской области – 3 млн тенге, Актюбинской – свыше 2 млн тенге.

В области Абай, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областях и городах Астана и Алматы участники ВОВ получили по 2 млн тенге.

Всего в республике на сегодня проживают 148 ветеранов Великой Отечественной войны. Независимо от иных видов социальной поддержки участникам ВОВ ежемесячно осуществляется выплата специального государственного пособия в размере 16 МРП (в 2024 году 59 072 тенге).

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