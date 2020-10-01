Ветеранов и приравненных к ним поздравили с Днем пожилого человека в Денисовском районе

Пожилых людей чествуют сегодня во всех городах и районах. В Денисовке представители акимата пришли с поздравлениями и продуктовыми корзинами в дома ветеранов и приравненных к ним. Это люди преклонного возраста, для которых забота и внимание важны особенно. Сейчас в Денисовском районе проживают более 2 тысяч человек пожилого возраста, из них всего 2 ветерана Великой Отечественной.

Первым почетных гостей встречал у себя дома Иван Николаевич Черныш, ветеран Великой Отечественной войны. Сейчас ему уже 93 года. В 1944-ом, тогда еще 17-ти летнего парня призвали в армию. После недолгой службы их состав отправили на дальний восток на войну с японцами. Поздравления с праздником в этот день ветеран принимал с радостью, особенно приятным стал подаренный гостинец.

«От имени акима района были выражены слова благодарности. Вручены продуктовые корзины»,- говорит заместитель акима Денисовского района Нурлыбек Какимжанов.

Обрадовался гостям и Геннадий Белов. В 1956 году он стал участником Венгерских событий, где был награжден медалью (112,114)

«За активное участие в подавлении контрреволюционного мятежа в Венгрии. Там было восстание. В 1956 году по боевой тревоге, своим ходом через Карпатский перевал в Венгрию. Сегед, Будапешт, Секешфехервар. Закончил службу в 1958 году в городе Сабитхай»,- пояснил участник Венгерских событий Геннадий Белов.

«Особо хотели отметить именно ветеранов войны и приравненных к ним лиц. Еще раз поблагодарить их за их мужество, за то, что они ковали победу, за то, что они отдали свою молодость. За то, что они внесли такой неоценимый вклад за мирное небо над нашими головами. За мирное небо будущих поколений»,- сказал Нурлыбек Какимжанов.

Поздравили с праздником Раису Половинкину. Её муж умер рано, и поэтому женщине пришлось одной растить 4‑х детей. Как рассказала Раиса Васильевна, в годы Великой Отечественной она работала санитаркой.

«Приезжала машина, забирала раненых, нам новых привозили. И так вот всю войну. Вместе с ранеными всегда в полевых госпиталях я была. В таких вот, палатки, госпиталя у нас были, веревками привязаны. Палатки большие, и вот это у нас были приемные»,- заключила приравненная к ветеранам ВОВ Раиса Половинкина.

А вот, ветеран ВОВ Николай Зима сейчас находится в больнице, поэтому встречала делегацию и принимала от них гостинцы его супруга Валентина Зима.

Сейчас в Денисовском районе проживает более 2‑х тыс человек пожилого возраста. На особом учете в отделе занятости и социальных программ находятся около 150 пенсионеров, и из них всего 2 ветерана ВОВ и 139 тружеников тыла.

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