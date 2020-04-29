Ветераны ВОВ получили по миллиону тенге в Костанае

В области продолжают начислять выплаты лицам, приравненным к ветеранам Великой Отечественной, передает alau.kz

Выплаты к 75-летию Победы, по словам сотрудников управления социальных программ, ветераны уже получили.

«В связи с празднованием 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Костанайской области 82 участника и инвалида ВОВ уже получили по 1 миллиону тенге. Начисление проходило на лицевые счета непосредственно ветеранам. По срокам в начале недели еще по миллиону было выплачено,»- сообщил Максим Устинов, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области.

По сравнению с прошлым годом эта сумма выросла сразу на 700 тысяч. Выплатили ее из средств областного бюджета. Но не только ветераны и инвалиды войны получат начисления к празднику. Уже сейчас проводятся выплаты людям, приравненным к ветеранам — они получат по 100 тысяч тенге. Помимо них по 30 тысяч получат вдовы участников войны и труженики тыла. А вот тем, кто жил в блокадном Ленинграде, начислят по 60 тысяч тенге. Также после снижения угрозы коронавируса ветеранам обещают оказать и другие услуги.

«Пока приостановлено направление на санаторно-курортное лечение в связи с чрезвычайным положением, но как только это все будет завершено, а я думаю к тому времени и государственные закупки уже определяться, и в плановом режиме будет оказываться данная услуга,»- рассказала Алия Мекебаева, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области.

Что касается участия наших ветеранов в перенесенном московском параде Победы, то оно пока находится под вопросом. Точные даты его проведения сейчас назвать сложно, как неясным остается и прогноз по спаду пандемии и вероятности осенних вспышек коронавируса.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.