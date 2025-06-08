Погода 9 июня ожидается без осадков. Ночью и утром на западе, севере области туман.

Ветер юго-восточный 5-10, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11, на юге области 14, днем 24-29, на востоке области 21 тепла.

В Костанае будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 7-9, днем 25-27 тепла.

Владельцы дач в садоводческих обществах "Весна" и "Садовод" сообщают о появлении необычных гостей на их...

Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.