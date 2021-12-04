Ветврач был руководителем наркогруппировки в Костанайской области

8 человек оказались на скамье подсудимых по обвинению в хранении, сбыте и распространении наркотиков. С материалами дела в отношении группы, которая организовала поставку и продажу гашиша и марихуаны на территории области, впервые ознакомились в костанайском уголовном спецсуде.

Операция по перекрытию крупного канала поставки наркотиков была проведена 22 марта сразу в нескольких регионах страны: в Костанайской, Жамбылской областях и в столице, семью группами костанайских полицейских. Тогда сообщалось об аресте организатора наркотрафика, 51-летнего ветеринара — жителя Денисовского района, поставщика, курьеров и распространителей запрещенных веществ. Было изъято более десяти килограммов марихуаны и гашиша. Только во время транспортировки одной партии, у одного из курьеров изъяли пакет с гашишем весом более 5 килограммов. У организатора по месту жительства обнаружили 26 пресованных таблеток гашиша, а также деньги и банковские карты. На предварительном слушании по делу государственный обвинитель сообщил суду детали преступной схемы.

«В сентябре 2020-ого года житель Денисовского района Костанайской области Серик Исмурзинов, желая создать организованную группу в сфере незаконного оборота наркотиков, с целью получения постоянного, незаконного источника доходов для личного обогащения преступным путем, задался преступным умыслом, направленным на незаконное приобретение, перевозку, хранения в целях сбыта, и сбыт наркотиков в особо крупном размере, на территорию разных населенных пунктов Денисовского района, города Лисаковска, а так же города Нур-Султан», — зачитал обвинение гособвинитель Василий Федяй.

Согласно версии обвинения Исмурзинов обратился к своему давнему знакомому, жителю села Толе-Би Шуйского района Жамбылской области Батырхану Арыстанкулову. Тот согласился поставлять наркотики. В качестве курьера был выбран Фархатбек Жарымбетов, коммуникабельный, хорошо знающий казахский и русские языки, безработный житель Костанайского района.

«Исмурзинов подыскал потенциальных распространителей для систематического сбыта наркотиков в Денисовском районе, и в прилегающих к нему селе Арха Камыстинского района, и города Лисаковска, из числа жителей того же района, которым он полностью доверял, и состоял в родственных, дружеских, либо приятельских отношениях», — говорится в тексте обвинения.

Ими, как считает следствие, стали Рустам Калиев, Амержан Исмурзинов, Талгат Шигибаев, Андрей Горбась. В январе 2021 года, Исмурзинов, в связи с успешностью реализации своих преступных планов, решил расширить регион сбыта, и сбывать наркотики в столице Казахстана, и с этим предложением обратился к знакомому жителю Нур-Султана Александру Ковалю. Тот согласился. Так, по версии обвинения, Исмурзинов создал преступную группу, и руководил ею вплоть до 22 марта этого года. Остальные обвиняются в участии в ней.

«Кроме того указанные лица совершили преступление, предусмотренное статьёй 297 часть 4 УК РК «Незаконное приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта, и сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенное преступной группой», — сказал Федяй.

На предварительном слушании подсудимые сразу же заявили, что во время следствия на них было оказано давление. Судья сообщил, что все заявления будут исследованы в ходе главных разбирательств, начало которых назначено на 15 декабря.

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